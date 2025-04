Die IT-Architekturen von Industriebetrieben beinhalten oft heterogen gewachsene IT-Systeme mit einer Vielzahl an Software- Applikationen und ebenso dezentralen Sicherheitslösungen. Für die Konsolidierung und Modernisierung dieser komplexen IT-Infrastrukturen setzen Unternehmen verstärkt auf die digitale Transformation über professionelle IT-Dienstleister. Ein fixer Bestandteil bei diesen Digitalisierungsprojekten sind dann auch bedarfsorientiert skalierbare und individuell einsetzbare Cloud-Lösungen. Neue Entwicklungen und Innovationen mit übergreifenden, hybriden Strukturen und verschränkten Anwendungsmöglichkeiten von Private- und Public-Cloud-Diensten erlauben dann auch die kombinierte Ergänzung bestehender Systeme mit neuen Technologien.



SAP und Cloud-Innovation



Constantia Flexibles ist mit knapp 10 000 Mitarbeiter:innen an weltweit 36 Standorten ein globaler Marktführer im Bereich flexible Verpackungen für die Konsumund Pharmaindustrie. Durch die Bereitstellung von (auch recycelbaren) Folien-, Aluminium- und Papieroptionen werden Verpackungslösungen für nahezu jedes Kosteneffizienz und Flexibilität Produkt geboten – von Deckeln und Kapseln über Getränke und Milchprodukte bis zu Pharmaerzeugnissen. Für die Steuerung der Unternehmensprozesse setzt der Konzern auf SAP-Software und innovative Cloud-Computing- Technologien. Das gilt insbesondere für geschäftskritische Bereiche wie Produktion und Finanzen und die damit verbundenen ERP-Systeme. 2024 entschied sich Constantia Flexibles dafür, den Betrieb der geschäftskritischen SAP-Systeme in die Verantwortung von T-Systems zu übergeben. In einem ersten Schritt wurden 20 ERP-Systeme für die Produktion von zehn Standorten sowie dazugehörige Finanzsysteme in das Wiener Rechenzentrum des IT-Dienstleisters migriert.

Skalierbarkeit und Stabilität



Um die Digitalisierung und Effizienz des Unternehmens weiter zu optimieren, sollen in den kommenden Jahren weitere Standorte integriert werden und lokale Lösungen folgen. Ein zentraler Aspekt im Anforderungsprofil ist dabei das Thema Kosteneffizienz. Weitere Kriterien waren Stabilität bzw. Ausfallsicherheit sowie eine generell höhere Flexibilität und bedarfsorientierte Skalierbarkeit. „Wichtig war uns, einen stabilen und robusten Partner zu finden, bei dem die Services zuverlässig laufen. Denn wenn ein System ausfällt, darf das für das Business nicht spürbar sein“, erklärt Karl Neumann, SVP Group IT bei Constantia Flexibles. T-Systems entwickelte eine sogenannte Future Cloud Infrastructure (FCI), welche die Vorteile von Private- und Public-Cloud- Diensten vereint und übergreifende, hybride Funktionalitäten gewährleistet. Unternehmen wie Constantia Flexibles können so auf eine kosteneffiziente, hochsichere Private-Cloud-Infrastruktur vertrauen, und dabei Flexibilität und Agilität gleich einer Public Cloud nutzen – ohne Abstriche bei Datenschutz und Sicherheit.



Ganzheitliche Abdeckung

„Durch die ganzheitliche Abdeckung von IT, Telekommunikation und Security-Themen unter dem „One-T“-Konzept der Deutschen Telekom konnten wir gemeinsam mit den Constantia Flexibles Teams für eine professionelle Implementierung aller involvierten Services sorgen. Zudem bietet die FCI Plattform Flexibilität für zukünftige Änderungen im SAP-Ökosystem, wie etwa einen Wechsel zu RISE with SAP“, sagt Albert Dillhof, Key Account Manager bei T-Systems. Entscheidend für die in nur 16 Wochen umgesetzte Implementierung war neben der technologischen Expertise insbesondere auch das proaktive Projektmanagement von T-Systems und eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit. „50 Prozent des Projekterfolgs beruhen auf der Chemie zwischen den Teams“, unterstreicht Karl Neumann von Constantia Flexibles.