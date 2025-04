Mit einem umfassenden Zollpaket hat US-Präsident Donald Trump einen neuen Handelskonflikt losgetreten, der das Potenzial birgt, die globale Wirtschaft erheblich zu belasten. Die USA führen ab sofort pauschale Importzölle in Höhe von zehn Prozent auf Waren aus sämtlichen Ländern ein. Für besonders betroffene Nationen – darunter auch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union – sollen deutlich höhere Sätze gelten.

Auf EU-Waren, die in die Vereinigten Staaten eingeführt werden, sind künftig 20 Prozent Zoll fällig. Für chinesische Produkte gelten in der Spitze sogar Aufschläge von bis zu 34 Prozent – in Kombination mit bestehenden Zöllen ergibt sich eine Gesamtbelastung von über 50 Prozent. Die Maßnahmen treten stufenweise in Kraft, beginnend am kommenden Samstag, mit weiteren Strafzöllen ab dem 9. April.