In Zukunft will man auch mit der Abscheidung und Speicherung von CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS) Geld verdienen. Dazu hat die OMV in Norwegen gemeinsam mit dem norwegischen Öl- und Gaskonzern Aker BP die Lizenz erhalten, CO2 unter dem Meer zu speichern. Ob das Projekt umgesetzt wird, soll 2025 entschieden werden.

"Im Prinzip ist der Business Case, und dazu sind wir auch schon im Gespräch, dass wir aus Nordwesteuropa CO2-Emissionen von Emittenten dort einspeichern." Der Preis für eine Tonne CO2 liegt im europäischen Emissionshandel zwischen 80 und 100 Euro.

Zu Überlegungen von Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne), Teile des OMV-Gasgeschäfts in die Staatsholding ÖBAG einzubringen, betonte Stern, die OMV habe nur 30 Prozent Marktanteil in Österreich. Die OMV könne ihre Kunden in jeder Situation beliefern. Sie könne aber nicht alleine die Versorgung ganz Österreichs sicherstellen.

Die Liberalisierung des Gasmarktes habe viele Vorteile gebracht. "Dass so etwas dann in einer Krisensituation, so wie sie letztes Jahr entstanden ist, nervös macht, dafür habe ich auch volles Verständnis." Die Realität sei aber, dass es der freie Gasmarkt in Europa bisher auch geschafft habe, die Gasflüsse umzulenken, die Gasversorgung aufrechtzuerhalten, die Speicher für alle Kunden zu füllen "und mittlerweile auch den Gaspreis wieder auf ein einigermaßen erträgliches Niveau runterzudrücken".