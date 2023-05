Bei der Hauptversammlung von Österreichs größtem Ölkonzern OMV am kommenden Mittwoch wird auch über die Entlastung des früheren Chefs Rainer Seele abgestimmt. Er war im Juni zum Gegenstand eines Misstrauensvotums und der Einleitung einer Sonderprüfung geworden. Im September empfahl der Aufsichtsrat auf Basis dieser Prüfung dann aber doch die Entlastung des ehemaligen Vorstandschefs.

Damit dürfte auch die laut "Dossier" angekündigte Verweigerung der Stimmrechte durch zwei internationale Stimmrechtsberater kein Hindernis für die Entlastung Seeles sein.

Bei der Sonderprüfung wurde kein "einklagbares Fehlverhalten" festgestellt, wie der Aufsichtsrat im September mitteilte. "Wir haben die Vorwürfe sehr ernst genommen und eine externe Untersuchung beauftragt. Der Aufsichtsrat folgt daher der Empfehlung der Rechtsexperten und wird aus aktueller Sicht keine Klage beauftragen und der kommenden Hauptversammlung die Entlastung des Ex-Vorstandsvorsitzenden vorschlagen", wurde OMV-Aufsichtsratschef Mark Garret im September zitiert.

Der bisherige Vorsitzende Mark Garrett hatte im April seinen Verzicht auf eine Verlängerung seines Mandats bekanntgegeben. Als Garretts Nachfolger will die ÖBAG Lutz Feldmann zur Wahl in der Hauptversammlung am 31. Mai vorschlagen.