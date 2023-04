Darüber hinaus hat die OMV eine Lizenz zur CO2-Speicherung (Carbon Capture and Storage, CCS) in Norwegen gemeinsam mit dem norwegischen Öl- und Gaskonzern Aker BP erhalten. Unter dem Namen Poseidon sollen dort jährlich 5 Millionen Tonnen CO2 gespeichert werden. Die Investitionsentscheidung fällt 2025. "Wenn man klare regulatorische Rahmenbedingungen vorfindet, wie wir es in Norwegen haben, kann man auch gut solche Projekte vorantreiben", sagte Stern.

Das sei nicht überall in der EU der Fall, in Österreich etwa sei die CO2-Speicherung verboten. "Ich denke, dass wir jede Technologie nutzen müssen, um auch in einer Übergangsphase CO2 aus der Atmosphäre fernzuhalten", so der OMV-Chef.

>>> G7: Preisdeckel für russisches Öl bleibt bestehen.

Aker BP hält 60 Prozent an der vom zuständigen norwegischen Ministerium vergebenen Lizenz und ist auch für die Betriebsführung verantwortlich, die norwegische OMV-Tochter OMV Norge AS 40 Prozent. Bestandteil der Lizenz ist ein mehrstufiges Arbeitsprogramm, das in einem ersten Schritt eine 3D-Seismik und eine Entscheidung über Bohrung oder Abbruch bis zum Jahr 2025 vorsieht. Dabei soll unter anderem untersucht werden, ob und in welchem Umfang das gespeicherte CO2 wieder entweichen könnte. Die endgültige Investitionsentscheidung soll laut Arbeitsprogramm bis 2028 fallen.

>>> Nach 20 Jahren an der Spitze: SBO-Chef Grohmann tritt zurück.

Das CO2, das in Poseidon" gespeichert werden soll, stammt von industriellen Emittenten in Nordwesteuropa. Dazu gehören auch mehrere Standorte von Borealis. Die norwegische Reedereigruppe Höegh LNG ist für die Bereitstellung der maritimen Infrastruktur für die Sammlung, die Bündelung und den Transport des CO2 von den Emittenten zum Speicherort in der Nordsee verantwortlich.