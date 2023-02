Es war eine der größten Insolvenzen Oberösterreichs im Jahr 2018: Der oberösterreichische Spezialmotorenhersteller Steyr Motors mit Sitz in Steyr, damals im Besitz einer chinesischen Investorengruppe, schlitterte nach einer erfolglosen Sanierung in den Konkurs. Im darauf folgenden Bieterverfahren erhielt im Juli 2019 der französische Rüstungskonzern Thales unter acht Interessenten den Zuschlag.

Jetzt hat Thales verkauft - und Steyr Motors steht erneut ein Eigentümerwechsel bevor. Die Beteiligungsgesellschaft Mutares mit Sitz in München kauft Steyr Motors . Mutares bestätigte die Unterzeichnung eines Vertrags zur Übernahme auf der Unternehmenshomepage, die Transaktion soll vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen noch vor Jahresende erfolgen.Man wolle damit die Präsenz in Österreich sowie das "Engineering & Technology Segment" stärken, so Mutares-CIO Johannes Laumann. Die Steyr Motors GmbH entwickelt und produziert Hochleistungsmotoren in Kleinserien für Boote, Sonderfahrzeuge und Maschinen.



Zuletzt hat das Unternehmen mit rund 100 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 40 Millionen Euro gemacht. Das Unternehmen wurde 2001 als eigenständige Firma einer Investorengruppe rund um den früheren Generaldirektor der "Steyr Daimler Puch Werke" und Ex-Verkehrsminister Rudolf Streicher sowie den Ex-Chef der Motorensparte von Magna Steyr, Rudolf Mandorfer, der auch als Geschäftsführer fungierte, gegründet. Zuvor war sie Teil von Steyr Daimler Puch und Magna.