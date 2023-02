Liebe Leserin, lieber Leser!



Zugegeben, die Vorzeichen für 2021 waren nicht die besten. Pandemie, Lockdowns und Lieferengpässe nährten die Sorge vor einem ziemlich verkorksten Jahr. Am Ende wurde 2021 das glatte Gegenteil - ein Rekordjahr. Österreichs Top-250 steigerten die Umsätze um fulminante 25 Prozent. Sogar bei den Mitarbeitern wurde global um ein Zehntel aufgestockt. In der Coverstory zeichnen wir die unglaublichsten Wachstumsgeschichten nach: So lesen Sie, wie Infineon-Chefin Sabine Herlitschka beim Hochlauf der neuen Villacher Halbleiterfabrik dank konstanter Nachfrage durch Digitalisierung und Dekarbonisierung aufs Tempo drückt. Oder Hammerer-Alumium-Industries-Chef Rob van Gils mit Aufträgen aus der E-Mobilität fast eine Milliarde Euro Auftragsbestand in den Büchern abzuarbeiten hat. Alle Details dazu - und wie Mittelständler und Konzerne jetzt für ein weiteres Wachstumsjahr nachlegen - lesen Sie ab Seite 22.



Wie muss angesichts des russischen Aggressors ein starkes Europa seine Energie- und Handelsströme ausrichten? Und wie lässt sich die Klimakrise adressieren? Darüber diskutierten Mitte Juni in Wien am Industriekongress Industriemanager mit Domänenexperten aus Wissenschaft und Lehre vor und mit 70 Gästen. Warum A&S-Chef Andreas Gerstenmayer an eine neue Phase der Globalisierung glaubt, wie FACC-Chef Robert Machtlinger den Luftfahrzulieferer schon heute unabhängig vom Gas machen könnte und wieso für SAG-Chefin Karin Exner-Wöhrer Wasserstoff das Zwischenziel sein muss, lesen Sie ab Seite 8.



Noch vor wenigen Monaten galt Michael Schernthaner, Ex-CEO von Schur Flexibles, als ein absoluter Wunderwuzzi der österreichischen Verpackungsindustrie. Mittlerweile fragen sich viele, wie sie auf den Mann reinfallen konnten, der für einen der skurrilsten Deals in Österreichs jüngerer Unternehmensgeschichte mitverantwortlich ist: den Verkauf der Schur Flexibles an die B&C-Gruppe um ein Vielfaches jenes Preises, den das Unternehmen tatsächlich wert war. "Er war jemand, dem man schnell vertraute, einer der wohl jede Rolle überzeugend darstellen konnte", beschreibt ihn ein früherer Weggefährte im lesenswerten Porträt, das IM-Autor Piotr Dobrowolski ab Seite 18 zeichnet.



Haben zwei Jahre Pandemie den Lean-Geist von produzierenden Unternehmen wie BRP-Rotax, Spitz oder Innio Jenbacher gebrochen? Dieser Frage gehen wir im Technikteil nach. Vorweg: Die kontinuierliche Verbesserung im hektischen Tagesgeschäft ist mitnichten ausgesetzt - im Gegenteil. Wie Österreichs Produktionsindustrie mit neuen KPIs den Optimierungskurs hält, lesen Sie ab Seite 80.



Apropos Optimierung: Bereits zum 12. Mal schreiben Fraunhofer Austria und INDUSTRIEMAGAZIN Europas härtesten Produktionswettbewerb aus. Mitte Juli stellt sich NBG Fiber, Europas einziges Glasfaser-Rohlingswerk, der Evaluierung. Wie die Gmünder mit erstaunlicher Prozessexzellenz der Einzug ins Finale von Fabrik2022 gelingen soll, lesen Sie ab Seite 84.



Mit dieser Ausgabe verabschieden wir uns in die Sommerpause. Wir wünschen Ihnen erholsame Tage, tanken Sie Kraft für den Herbst. Die nächste Ausgabe des INDUSTRIEMAGAZIN erscheint am 7. September - Sie finden diese wie immer druckfrisch auf Ihrem Schreibtisch oder als e-Paper auf www.industriemagazin.at.



Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit der aktuellen Ausgabe!