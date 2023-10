Immer wieder werfen Kapitalmarktanalysten dem Konzern und vor allem dem Herzstück der Wolfsburger, der Marke VW Pkw, einen chronisch verschwenderischen Hang zu hohen Investitionen vor. Blumes erklärtes Ziel ist es, die Attraktivität von VW für die Anleger an der Börse wieder zu steigern. Er muss also gegensteuern. Auch wenn in den kommenden Jahren wegen des geplanten starken Hochlaufs der Elektroantriebe höhere Belastungen auf den Konzern zukommen.

Außerdem sollen die Markenchefs laut dem internen Schreiben darauf achten, dass sich Investitionen schneller amortisieren - sich also in kürzerer Zeit bezahlt machen. Auch die Wiederverwendung alter Produktionsanlagen soll verstärkt in Betracht gezogen werden.

>>> E-Mobilität: Die jungen Auto-Piloten

Volkswagen zieht einen Schlussstrich unter die Pläne zum Bau einer eigenen Fabrik für das Elektroauto-Projekt Trinity. Für den Bau einer weiteren Produktionsstätte in Wolfsburg Warmenau gebe es keinen Bedarf. Stattdessen würden neue elektrifizierte Modelle auf Basis der einheitlichen Plattform SSP, die Ende des Jahrzehnts an den Start gehen soll, in die bestehenden Strukturen des Stammwerks integriert.



Das Elektroauto Trinity würde nach derzeitigem Stand in das Werk Zwickau, in dem bereits mehrere Elektrofahrzeuge im Bau sind. Auf den Markt kommen soll das Elektroauto Trinity, das auf der neuen SSP-Plattform basieren soll, im Jahr 2026. Um die kriselnde Software-Tochter Cariad zu entlasten, hatte Volkswagen-Chef Oliver Blume das Projekt kurz nach seinem Amtsantritt jedoch um zwei Jahre verschoben.



>>> F. Peter Mitterbauer: Der Selbstlenker

Der Übergang zur Elektromobilität werde genutzt, um die Komplexität in der Produktion zu reduzieren, sagte der für die Marke zuständige Produktionsvorstand Christian Vollmer. Fahrzeuge mit gleicher Architektur würden in den Werken über die Marken hinweg zusammengefasst.