ZF ist ein wichtiger Arbeitgeber in Österreich. Das Unternehmen ist an der Entwicklung neuer Technologien für die Automobilindustrie beteiligt und spielt damit eine Schlüsselrolle für die Zukunft der Branche. In Österreich beschäftigt ZF an drei Standorten rund 750 Mitarbeiter: In Lebring werden mechatronische Produkte für Pkw-Fahrwerke montiert, in Steyr werden Traktorgetriebe und Pkw-Lenkgetriebe montiert und Gehäuse und Zahnräder für Achsen und Getriebe gefertigt. In Wien ist der Vertrieb für Österreich und Südosteuropa angesiedelt.



Auch in Österreich sind die Personalkosten hoch - ähnlich wie in Deutschland. Ob auch Stellen in Österreich abgebaut werden und diese stattdessen in Niedriglohnländer abwandern, ist noch nicht bekannt. ZF hat angekündigt, in den kommenden Wochen mit den Arbeitnehmervertretern über die Details einer möglichen Umstrukturierung zu verhandeln.

Die Auftragslage sei derzeit schlecht, hieß es von Seiten des Unternehmens. Dieser Effekt sei jedoch in der gesamten Automobilindustrie zu beobachten: Diese befinde sich seit Jahren in einer Krise. Die weltweite Pkw-Produktion sei seit 2018 rückläufig. „Wir befinden uns knietief in der Transformation“, teilte ZF dazu mit. „Wo wir für die Getriebemontage zwei Mitarbeiter benötigen, ist es für die E-Motoren nur einer.“

Im Jahr 2022 erzielte ZF einen Umsatz von 43,8 Milliarden Euro. Weltweit waren rund 165.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Das Unternehmen verfügt über 168 Produktionsstandorte in 32 Ländern.