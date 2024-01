Der Schrumpfkurs der Einrichtungskette kikaLeiner geht weiter. Das Unternehmen lagert einen Teil seiner Logistik an JCL Logistics Austria aus. Damit werden 67 der insgesamt 431 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich gekündigt. Das teilte der Möbelhändler am Dienstag mit. Das Logistikunternehmen JCL werde einen Teil dieser Mitarbeitenden übernehmen. Übernehmen soll JCL ab März den Fuhrpark und Teile der Lagerlogistik.

Die beiden kikaLeiner-Logistikstandorte in St. Pölten und Vösendorf bleiben dem Unternehmen erhalten, hieß es in der Mitteilung weiter. Das Möbelunternehmen beschäftigte per 1. Jänner 2024 in den 17 Einrichtungshäusern, Logistikstandorten, Restaurants und in der Zentralverwaltung 1.867 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

