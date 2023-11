27-jährig, habe sich der Eintritt ins Familienunternehmen - als Logistiker stark in der West-Ost-Achse präsent - "stimmig" angefühlt. Als Holdingchef wolle Hödlmayr nach der Umwandlung des Unternehmens in eine GmbH nun mit Andreas Sundl (COO) und Robert Horvath (CFO) die nächsten Wachstumsschritte innerhalb Europas akkordieren und das Hödlmayr-Netzwerk weiter ausbauen. New Work, Digitalisierung und nachhaltige Mobilitätslösungen, aber auch Direktvertrieb seien die Themen der Zeit.

"Home Delivery ist eine kleine Ergänzung des Kerngeschäfts, mit dem Vorteil, sehr unmittelbar mit Endkunden in Verbindung zu treten", sagt Hödlmayr. Neben seiner neuen Rolle als CEO, freut er sich besonders, dass das Unternehmen sein 70-jähriges Bestehen 2024 feiern wird.



# fasziniert von den Geschichte & Politik

# managt vom Firmensitz, der am ehemaligen Bauernhof der Urgroßeltern domiziliert ist

# hält sich bei Tennis und Golf in Form