Die sieben führenden Industriestaaten (G7) und Australien wollen einem Insider zufolge an der Preisobergrenze von 60 Dollar (54,26 Euro) pro Barrel für russisches Öl festhalten, das auf dem Seeweg exportiert wird. Damit würden die Einnahmen Russlands begrenzt und der Energiemarkt stabil gehalten, sagte ein G7-Vertreter am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Wegen des weltweiten Anstiegs der Rohölpreise hatten einige Länder eine höhere Obergrenze erwogen.

>>> Pleite: Gazprom Austria beantragt Sanierungsverfahren.

Andere wollten die seit Dezember geltende Marke senken, um die Einnahmen Moskaus, auf die Russland zur Finanzierung seines Krieges gegen die Ukraine angewiesen ist, weiter zu begrenzen.

