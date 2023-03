Das Ergebnis vor Steuern vervierfachte sich von 23,4 Millionen Euro auf 93,3 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 4,78 Euro (Vorjahr: 1,33 Euro). "Unser Wachstumsmotor ist im vergangenen Jahr auf Hochtouren gelaufen. Ein erfahrenes Management, motivierte Mitarbeiter und der Rückenwind vom Markt haben zu einer sehr erfreulichen Entwicklung unseres Geschäfts quer durch alle Märkte und in beiden Segmenten beigetragen", kommentiert SBO-Vorstandsvorsitzender Gerald Grohmann das Ergebnis.

Die Dividende soll nach dem starken Jahr angehoben werden. Der Vorstand wird der Hauptversammlung am 27. April 2023 vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie auszuschütten. Im Vorjahr waren es 0,75 Euro je Aktie.

In Russland betreibt SBO eine kleine Reparaturwerkstatt mit rund 100 Mitarbeitern. Ein Rückzug wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine steht derzeit nicht zur Debatte, ein Verbleib ist aber auch nicht in Stein gemeißelt. "Der Konzern hält sich strikt an alle internationalen Sanktionen und beliefert diese Niederlassung weder mit Produkten noch mit Know-How", so der Firmenchef. Das Russlandgeschäft mache nur rund 3 Prozent des Unternehmensumsatzes aus. Für die Zukunft der russischen Tochter sei man aber "offen", sagte Grohmann. "Wenn es Optionen gibt, dann werden wir es uns ansehen."



Für das Jahr 2023 zeigt sich der Konzern weiterhin optimistisch. So rechnet das Unternehmen aufgrund der erwarteten höheren Investitionen in die Exploration und Produktion von Öl- und Gasvorkommen, der sinkenden Ölbestände und mit Blick auf die internationalen Bestrebungen zur Energieunabhängigkeit von Russland weiterhin mit guten Geschäften. Eine konkrete Umsatz- und Ergebnisprognose gibt SBO jedoch traditionell nicht ab. Der Auftragseingang im laufenden Jahr sei "anhaltend gut und positiv", sagte Grohmann.

SBO profitiert davon, dass die Öl- und Gaskonzerne ihre in den vergangenen Jahren zurückgestellten Investitionen nun nachholen. "Der Auftragseingang ist ein ganz wichtiger Indikator, wie es in der Zukunft weitergeht und wie vor allem unsere Kunden an die Zukunft glauben", sagt der SBO-Chef. "Ich bin auch für das Jahr 2023 durchaus zuversichtlich." Die Bemühungen um Energieunabhängigkeit von Russland, die geringe Reserve an Förderkapazitäten der OPEC, die niedrigen Rohölbestände und die steigende Nachfrage würden die positiven Aussichten der Branche stützen.

Laut Grohmann gehe es in seinem Geschäft vor allem um Energiesicherheit, also derzeit vor allem um die Verfügbarkeit von Öl und Gas. "Das wird natürlich vom Markt gesehen und honoriert." Deshalb wolle man die gute Position im bestehenden Geschäft halten, "weil wir noch lange Öl und Gas brauchen werden". Gleichzeitig sei man dabei, ein neues Geschäftsfeld im Bereich GreenTech und Energy Transition aufzubauen. "Da sind wir auf der Suche nach geeigneten Investitionen. Wir haben Gott sei Dank die Finanzmittel." Langfristig sollen beide Geschäftsfelder gleich groß sein.G