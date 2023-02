Kehrt AT&S China in Zukunft den Rücken? Zwar hält das Unternehmen am Werk in Chongqing fest, wird aber in Zukunft stärker in das neue Werk in Malaysia investieren. Der neue Campus in Kulim, etwa 350 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kuala Lumpur, wird nach Fertigstellung zur Produktion von IC-Substraten genutzt. Insgesamt umfasst das Projekt eine geplante Gesamtinvestition von 1,7 Milliarden Euro über die kommenden Jahre. Der Bau des neuen AT&S Campus startete am 30. Oktober 2021, der kommerzielle Betrieb soll 2024 anlaufen.



„Malaysia ist schon heute eine wichtige Drehscheibe für die Chip-Lieferkette. Wir sind überzeugt, dass Malaysia seine Position als Technologieland weiter stärken und die Stellung in der Region als High-Tech-Produktionsstandort in Asien ausbauen kann“, so Gerstenmayer.

>>> High-Speed-Drives: Infineon macht E-Motoren effizienter.

In der Region werden nicht nur tausende neue Arbeitsplätze geschaffen, sondern Malaysia wird sich auch als Hotspot für ein völlig neues, einzigartiges Technologiesegment profilieren. „AT&S bringt die neueste Generation von High-End-Technologien nach Malaysia und wird einen völlig neuen Technologiesektor in einem der zukünftigen globalen Mikroelektronik-Hotspots etablieren. Am neuen Standort werden neben der Herstellung von Hightech-Produkten auch umfangreiche F&E-Aktivitäten betrieben“, sagt AT&S COO Ingolf Schröder.

AT&S folgt damit der Strategie von zahlreichen Unternehmen der Chipindustrie. Auch Infineon, Deutschlands führender Chiphersteller, wird in Kulim eine neue Fabrik für zwei Milliarden Euro errichten - mittlerweile das dritte Werk des Konzerns in Malaysia. Im zweiten Halbjahr 2024 sollen die ersten Chips das Werk verlassen.

>>> Warum das Geschäft in China zum Risiko wird.

Das Land gilt als sicherer Standort in geopolitisch angespannten Zeiten und macht die Unternehmen unabhängig von China. Nicht erst durch das Export-Verbot der USA - es dürfen keine Hightech-Chips mehr nach China exportiert werden - weichen zahlreiche Unternehmen auf andere asiatische Staaten aus. In den Konzernen wächst zunehmend die Angst, in China des eigenen Know-Hows beraubt zu werden. Malaysia ist dabei das bevorzugte Land um günstig in Asien zu produzieren.