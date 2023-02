Der Technologiekonzern AT&S mit Sitz im steirischen Leoben bestellt die Betriebswirtin Petra Preining mit Anfang Oktober zur neuen Finanzvorständin und erweitert den bisher vierköpfigen Vorstand ab April 2023 um die Position des Technik-Chefs. Preining kommt von der Semperit Holding AG, sie wird für fünf Jahre bestellt. Der langjährig für AT&S in China tätige Peter Griehsnig wird ebenfalls für fünf Jahre in seiner neuen Funktion tätig sein, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.



Preining (49) wird die Bereiche Finance, Controlling, Procurement, Investor Relations, Legal, Internal Audit, Compliance sowie Risk- und Continuitymanagement verantworten. Ihr folgte bei Semperit Helmut Sorger (früher Wienerberger) nach. Ihre berufliche Karriere begann Preining in der Lebensmittelindustrie. Nach Stationen in der Pharmaindustrie sowie der Wirtschaftsberatung war sie seit 2016 für Unternehmen der B&C Industrieholding in unterschiedlichen leitenden Finanzfunktionen tätig gewesen. Preining hat Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität in Wien studiert.



Der lange Jahre in China tätige promovierte Physiker Peter Griehsnig (57) hat dort den Aufbau der Werke in Shanghai und Chongqing mit verantwortet. Nun wechselt er mit dem zweiten Quartal 2023 für fünf Jahre als CTO in den Vorstand der AT&S. Er wird für die Bereiche Research & Development, Innovationsmanagement, Advanced Interconnect Solution Services (AISS), Quality, ESG und Industrial Planning zuständig sein. Griehsnig ist seit 2001 für AT&S und seit 2002 in Shanghai für das Unternehmen tätig. Seit 2012 war in seiner Funktion als COO der Business Unit Mobile Devices & Substrates für die Performance der Werke sowie für die Entwicklung und Implementierung der mSAP Technologie und die Einführung der Technologie für Substrate verantwortlich.



Der Posten des Finanzvorstandes war seit dem Herbst vorigen Jahres nicht besetzt, dieser wurde in der Zwischenzeit von Vorstandsvorsitzendem Andreas Gerstenmayer geführt. Der neue Vorstand von AT&S setzt sich nunmehr wie folgt zusammen: CEO Andreas Gerstenmayer, CSO und stellvertretender Vorstandschef Peter Schneider, COO Ingolf Schröder, CFO Petra Preining sowie ab April nächsten Jahres CTO Peter Griehsnig.