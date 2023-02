Die Modernisierung der 110-kV-Schaltanlage Schwabeck in Kärnten ist nach rund vier Jahren Bauzeit abgeschlossen. In die Erneuerung der beim Drau-Kraftwerk angeschlossenen Anlage wurden rund 7,3 Mio. Euro investiert, wie der Übertragungsnetzbetreiber APG mitteilte. Das Schaltwerk sei ein wichtiger regionaler Netzknoten und diene vor allem der Versorgung Kärntens mit erneuerbarer Energie aus Wasserkraft.

>>> APG-Chef Christiner: Was passiert bei „extremer Verknappung" von Strom?

Es werde aber nicht nur die Versorgungssicherheit in Kärnten erhöht, sondern auch die Integration erneuerbarer Energie in das österreichische Stromnetz verbessert. Die Modernisierung startete 2019 und wurde Endes des Vorjahres abgeschlossen. "Die Arbeiten waren extrem herausfordernd, konnten aber dank des hohen Einsatzes des gesamten Teams der APG termingerecht, ohne Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit und vor allem unfallfrei umgesetzt werden", so Projektleiter Wolfgang Ranninger am Mittwoch laut Pressemitteilung.

>>> Das sind die größten Aluminiumhersteller der Welt.

Investitionen wie diese seien die Voraussetzung, um eine sichere Stromversorgung auch unter den Anforderungen der Energiewende gewährleisten zu können, betonte APG-Unternehmenssprecher Christoph Schuh. In den nächsten zehn Jahren investiert der Übertragungsnetzbetreiber rund 3,5 Mrd. Euro in die österreichische Strominfrastruktur.