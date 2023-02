Genau dieses oben erklärte System trug letzte Woche zu den finanziellen Problemen von Wien Energie bei. Nach einem starken Anstieg der Strompreise fehlte die erforderliche Liquidität für die ebenfalls deutlich teurer gewordenen Sicherheitsleistungen am Stromterminmarkt. Das Unternehmen musste daraufhin die Bundesregierung um Hilfe bitten.

Christiner glaubt nicht, dass andere Energieversorger in ähnliche Schwierigkeiten geraten könnten wie Wien Energie. "Ich glaube, wir haben in Österreich nicht so viele Unternehmen, die diese Volumina am Strommarkt bewegen", sagt der APG-Chef.