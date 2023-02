Das Werk in Radenthein besteht seit 1899. Seit 2020 wurden dort laut RHI über 50 Millionen Euro in die Modernisierung investiert. Im Endausbau könnten an dem Standort über 100.000 Tonnen pro Jahr produziert werden.



Insgesamt ist der Konzern mit weltweit rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 28 Produktionswerken sowie an mehr als 70 Vertriebsstandorten aktiv. Radenthein sei die "Digital Flagship Plant", das digitale Vorzeigewerk, des global agierenden Unternehmens. Es werden dort Spezialprodukte für die Feuerfestindustrie für alle Bereiche der Stahl- und Nichteisenindustrie hergestellt. Die Feuerfestprodukte der RHI Magnesita halten den Angaben zufolge industriellen Hochtemperaturprozessen über 1.200 Grad Celius stand.