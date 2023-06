Für den deutschen Energiekonzern Siemens Energy sind die Probleme bei der Windkraftanlagen-Tochter Siemens Gamesa gravierender als erwartet. "Der Rückschlag ist heftiger, als ich es für möglich gehalten hätte", sagte Siemens-Energy-Chef Christian Bruch am Freitag bei einem Analysten-Call.

Es sei zu viel unter den Teppich gekehrt worden, sagte er. Siemens-Gamesa-Chef Jochen Eickholt ergänzte, die Auswirkungen der technischen Probleme mit einzelnen Komponenten seien noch nicht vollständig abzuschätzen, da der Lebenszyklus solcher Teile rund 20 Jahre betrage.

