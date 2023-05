Im Jahr 2021 hat der Maschinenbaukonzern KraussMaffei seine Tochtergesellschaft KraussMaffei Austria an den langjährigen Vertriebs- und Servicepartner Luger mit Sitz in Purkersdorf verkauft. Vertrieb, Planung, Montage und Service von Maschinen und Peripheriegeräten für die kunststoffverarbeitende Industrie sind die Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit.



Ziel war eine deutliche Stärkung der Vertriebs- und Serviceaktivitäten in Österreich und Ungarn. Die acht Mitarbeiter von Krauss Maffei wurden in der neuen Geschäftseinheit Kmat Maschinen- und Service Gesellschaft mit Sitz in Perchtoldsdorf weiter beschäftigt.



„Der Verkauf von Krauss Maffei Austria ist Teil unserer strategischen Neuausrichtung. Wir rücken damit künftig noch näher an unsere Kunden. Mit der Vertriebs- und Servicekompetenz der Firma Luger und ihrer Mitarbeiter werden wir in Österreich und Ungarn künftig noch schneller und effizienter agieren können", so Dr. Michael Ruf, damaliger CEO der Krauss Maffei Group. Ruf hatte zum 1. Jänner 2023 das Unternehmen auf eigenen Wunsch hin verlassen. Sein Nachfolger wurde Li Yong.