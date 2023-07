Der an der Londoner Börse notierte Konzern hat die Konsolidierung in der Feuerfestindustrie genutzt und in den letzten 20 Monaten acht Akquisitionen getätigt, davon fünf im Jahr 2023. In Indien hat RHI Magnesita mit Dalmia Bharat Refractories und Hi-Tech zwei "strategisch bedeutende Unternehmen" zur Abrundung der Produktpalette übernommen. Heuer habe man "netto 200 Millionen Euro" für Akquisitionen ausgegeben, so der Konzernchef. "Das wird in diesem Rhythmus weitergehen in den nächsten Jahren."

>>> RHI Magnesita erhöht globalen Marktanteil deutlich

Bei dem Feuerfestkonzern verschieben sich die Besitzverhältnisse. Über die Ignite Luxembourg Holdings Sarl steigt der Private-Equity-Investor Rhône Capital indirekt bei RHI Magnesita ein. Das Angebot des Investors an die Aktionäre endete am 21. Juli mit der Annahme von 9,4 Mio Aktien, was einem Anteil von 19,95 Prozent entspricht. Angestrebt wurde eine Beteiligung von bis zu 29,9 Prozent. Die Übernahme der Aktien steht noch unter dem Vorbehalt verschiedener Zustimmungen. Größter Aktionär mit zuletzt rund 28 Prozent ist der österreichische Milliardär Martin Schlaff.

>>> EU-Entscheidung: Darf der Stahl-Riese Thyssenkrupp mit Milliarden-Hilfen rechnen?

Rhône Capital war vor der Fusion der österreichischen RHI mit der brasilianischen Magnesita Großaktionär der Brasilianer. Zwischenzeitlich hatte sich das Unternehmen jedoch aus dem fusionierten Konzern zurückgezogen. Der Einstieg von Rhône Capital als zweitgrößter Aktionär sei eine "sehr positive Entwicklung", da es sich um einen "finanzkräftigen und erfahrenen" Investor handle, erklärte der RHI-Magnesita-Chef.