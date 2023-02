Drohende Engpässe bei der Gasversorgung bereiten der energieintensiven österreichischen Industrie Sorgen. Die steirischen Industriebetriebe bereiten sich auf unterschiedliche Szenarien der Versorgung mit Gas vor. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat sich am Donnerstag in der Veitsch angesehen, wie sich der Feuerfestkonzern RHI Magnesita dort auf die Energieknappheit und die Sicherstellung des Betriebs vorbereitet.

Wo die Energie das meiste Gas benötigt.

Feuerfestprodukte, die in Industrieöfen Hitze über 1.200 Grad Celsius meistern, kommen in industriellen Hochtemperaturverfahren weltweit zum Einsatz. Sie sind unverzichtbar für u.a. die Stahl-, Zement-, Glas- und Nichteisenmetall-Industrie. Hierzulande betreibt der börsennotierte österreichisch-brasilianische Feuerfestkonzern RHI Magnesita vier Werke - zwei in der Steiermark (Veitsch, Breitenau), eines in Kärnten (Radenthein) und eines in Tirol (Hochfilzen) sowie ein Recyclingwerk in Mitterdorf in der Steiermark. Energie spielt bei der Erzeugung der Feuerfestprodukte eine große Rolle.



In der Veitsch liegt der Gesamtenergieverbrauch beispielsweise bei 97 Millionen Kilowattstunden (kWh) jährlich. Dabei hat man zuletzt zu 80 Prozent auf Erdgas und zu 20 Prozent auf Strom zurückgegriffen. 85 Prozent des Erdgases wird laut Unternehmensangaben wiederum für den wohl weltweit effizientesten Tunnel- und Temperofen - das Herzstück der Feuerfestproduktion - genutzt.

Wie Gas zum größten Problem der Industrie wurde.

"Ohne Energie können wir keine Feuerfestprodukte herstellen. Und ohne Feuerfestprodukte kann es keine Stahl-, Glas- oder andere Produktion geben. Das bedeutet auch keine Handys, Häuser oder E-Autos. Wir stehen an vorderster Front aller Industriebetriebe und haben daher eine besondere Verantwortung", erklärte RHI-Magnesita-CEO Stefan Borgas die Situation des Konzernes.