Der österreichisch-brasilianische Feuerfestkonzern RHI Magnesita, der an der Londoner Börse notiert ist, hat in jüngster Zeit mehrere Unternehmen übernommen und dafür in den ersten drei Monaten dieses Jahres 155 Millionen Euro ausgegeben. Weitere Zukäufe seien geplant, heißt es im Bericht zum ersten Quartal 2023.

>>> RHI Magnesita erhöht globalen Marktanteil deutlich.

"Die M&A-Pipeline bleibt robust", schreibt RHI Magnesita. Man erwarte "Dynamik und Konsolidierung" in der Feuerfestindustrie in Märkten und bei Produkten, in denen der Konzern unterrepräsentiert sei.