Das Familienunternehmen Hagleitner Hygiene besteht seit 1971. Hans Georg Hagleitner übernahm das Unternehmen 1988 von seinen Eltern. Seither führt er die Geschäfte. Seit 2023 sind die Töchter von Hans Georg Hagleitner, Katharina und Stefanie, aktiv in die Geschäftsführung eingebunden: Katharina Hagleitner steuert die Aktivitäten in Italien und zahlreiche Vertriebsagenden. Stefanie Hagleitner leitet das Produktmanagement und ist für die Endverbrauchermarke hagi verantwortlich.

Am 12. Oktober 2022 eröffnete das Hygieneunternehmen Hagleitner seinen deutschen Firmensitz in Frankfurt am Main. Der Hauptsitz befindet sich in Österreich. Dort wird geforscht, entwickelt und produziert. Für Deutschland hat Hans Georg Hagleitner ein Zehn-Jahres-Ziel vor Augen: 100 Millionen Euro Umsatz pro Jahr will der Industrielle bis zum Jahr 2032 in der Bundesrepublik erwirtschaften.

Möglich wird das durch einen Technologievorsprung bei der digitalen Hygiene, wie Tochter Katharina Hagleitner argumentiert: „Die Energiekrise, der Arbeitskräftemangel, die Pandemie: Diese Zeit verlangt Betrieben viel ab; professionelle Hygiene kann hiervon etwas abfedern."

Das Deutschland-Geschäft lenkt für Hagleitner Andreas Koch: „Die Niederlassung ist bewusst zentral in der Bundesrepublik entstanden – leicht erreichbar aus allen Himmelsrichtungen. Denn Technologie hat mit Wissen zu tun: Wer zu Hagleitner kommt, lernt höchste Technologiestandards kennen. Die Deutschland-Zentrale in Frankfurt beherbergt unter anderem ein Ausbildungszentrum, bis zu 250 Personen werden hier zeitgleich Kurse besuchen; das sind Beschäftigte von Hagleitner genauso wie Externe, unser Akademieangebot richtet sich auch an Partner und Kunden.“

Neben Frankfurt am Main gibt es fünf weitere Außenstellen in ganz Deutschland: Sauerlach bei München, Kirchheim unter Teck, Nürnberg, Münster und Berlin. Man wolle nahe bei den Kundinnen und Kunden sein, erklärt Hans Georg Hagleitner. Deshalb seien perspektivisch weitere Niederlassungen geplant: in Köln, Leipzig und Hamburg.



Knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt Hagleitner bereits in Deutschland. 26 Millionen Euro Umsatz will das Hygieneunternehmen 2022 in der Bundesrepublik erwirtschaften. Das Expansionspotenzial ergebe sich aus dem erklärten Forschungs- und Entwicklungsvorsprung. 100 Millionen Euro Umsatz pro Jahr seien so bis 2032 möglich.