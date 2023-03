Der deutsche Konsumgüterkonzern Henkel wird sein angeschlagenes Russlandgeschäft voraussichtlich an eine Gruppe russischer Investoren verkaufen. Die bereits im vergangenen Jahr nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine angekündigte Trennung von dem Geschäft soll nun in Kürze über die Bühne gehen. Der Hersteller von Pritt und Persil war mehr als 30 Jahre in Russland aktiv und betrieb dort zuletzt elf Produktionsstätten. Zuletzt hatte Henkel sein Russlandgeschäft ausgegliedert und firmiert nun unter dem Namen Lab Industries.