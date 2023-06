Ein neues Christian-Doppler-Labor (CD), das am Freitag am Standort Tulln der Universität für Bodenkultur (Boku) eröffnet wurde, widmet sich der nachhaltigen Verarbeitung und Nutzung von Cellulose. Wie die Boku mitteilte, sollen dort im Sinne der "Grünen Chemie" die Eigenschaften von Hightech-Materialien auf Cellulosebasis, deren nachhaltige Herstellung und (Re-)Verarbeitung erforscht werden.

>>> Chemische Industrie: Hagleitner mit Rekordumsatz 2022/2023.

Im Mittelpunkt der Forschung stehen nicht nur cellulosebasierte Materialien. Dazu zählen Fasern, Textilien, Papier und modifizierte Cellulose für spezielle Anwendungen. Die Forscher wollen auch die "Prozesse und Chemikalien zur Herstellung und Verarbeitung, das Recycling und die Abbaubarkeit sowie Nebenreaktionen während der industriellen Prozessierung berücksichtigen", erklärte der Leiter des "CD-Labors für Cellulose Hightech-Materialien", Hubert Hettegger, vom Institut für Chemie nachwachsender Rohstoffe der Boku gegenüber der APA.

Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung