Als nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine zahlreiche Unternehmen Russland verlassen haben, nahm sich Henkel Bedenkzeit. Wochenlang kalkulierte man in der Zentrale in Düsseldorf die Folgen eines Abschiedes aus Russland. Nun steht die Entscheidung fest: Henkel wird Russland verlassen und alle Geschäftsbereiche vor Ort verkaufen. Kein leichter Schritt für das Unternehmen, wie man aus Konzernkreisen hört. Henkel hat in den letzten Jahren massiv in Russland investiert und erzielt dort fünf Prozent seines Konzernumsatzes - rund eine Milliarde Euro pro Jahr. In elf russischen Werken werden über 2.500 Mitarbeiter beschäftigt. Auch aus dem Nachbarland Belarus will sich der Chemie-Konzern nun verabschieden, auch aus Sorge vor einem Imageschaden.

Die Folgen des Abschieds sind für Henkel unterdessen bereits spürbar: In der ersten Jahreshälfte hat Henkel 184 Millionen Euro abgeschrieben; 88 Millionen Euro an Geschäfts- und Firmenwerten, 82 Millionen Euro auf Sachanlagen und 15 Millionen für immaterielle Werte wie Markenrechte oder Lizenzen. Rund fünf Prozent des Sachanlagen-Vermögens von Henkel steht in Russland.

Henkel plant nun, große Teile des Geschäftes in Russland zu veräußern „Es besteht großes Interesse an unseren Geschäftsaktivitäten“, sagte Konzernchef Carsten Knobel dem deutschen Handelsblatt. Mehr als 80 Interessensbekunden anderer Unternehmen lägen vor, so Knobel weiter. Teile des Unternehmens könnten zudem vollständig eingestellt werden „Möglicherweise werden wir auch einige Bereiche komplett einstellen, weil wir nicht wollen, dass unser Know-how einem Wettbewerber zukommt“, so der CEO gegenüber dem Handelsblatt.



Noch läuft die Produktion im Land in den Sparten Klebstoffe, Wasch- und Reinigungsmittel sowie Kosmetik. Bis Ende des Jahres soll der Abschied aus Russland aber vollzogen werden.

Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Henkel in Branchen wie Waschmittel, Klebstoffe oder Oberflächentechnik mit Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite einen Umsatz von über 20 Milliarden Euro und ein Betriebsergebnis von rund 2,7 Milliarden Euro.