Der Baukonzern hat im vergangenen Jahr unter dem Strich deutlich mehr verdient als im Jahr zuvor. Der Gewinn stieg trotz um rund 15 Prozent teurerer Baustoffe um gut ein Drittel auf 82,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. "Die nächsten fünf, sechs Jahre brauchen wir uns ums Baugeschäft keine Sorgen machen - da passiert wahnsinnig viel", zeigte sich Vorstandschef Karl-Heinz Strauss optimistisch. Allerdings werde der Wohnbau bis zum Sommer "eine gewaltige Delle erleben".

Bei der Porr selbst habe der Wohnbau im abgelaufenen Geschäftsjahr nur rund 10 Prozent der Bauleistung ausgemacht, erklärte Finanzvorstand Klemens Eiter bei der Bilanzpressekonferenz. "Wenn die Zinsen nach unten gehen, wird sich auch die Stimmung wieder drehen", erwartet der CFO.

Wachsen werde der Baukonzern vor allem in den Bereichen Infrastruktur und Industriebau, so der Manager, zum Beispiel mit Verweis auf "die notwendigen Investitionen in die Energietransformation". Porr baut etwa LNG-Terminals und Pipelines. "Wir erleben in manchen Sparten einen regelrechten Boom - Datencenter wachsen wie Schwammerln aus dem Boden", so der Finanzchef.