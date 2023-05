Grohmann geht davon aus, dass die Öl- und Gasproduzenten weiterhin kräftig investieren müssen. Grund dafür sei die weltweit steigende Energienachfrage und die Tatsache, dass in den vergangenen Jahren zu wenig in die Exploration und Produktion neuer Öl- und Gasvorkommen investiert wurde.

Dieser Investitionszyklus wird länger anhalten und robuster sein als die Zyklen in der Vergangenheit. Vor allem der Nahe Osten, Südamerika und Afrika werden als Wachstumstreiber gesehen. In Nordamerika wird das Wachstum aufgrund der moderaten Entwicklung der Gaspreise flach sein, während es in China auf dem Weg der Besserung ist.

Durch den Krieg in der Ukraine, so Grohmann am Mittwoch zur APA, sei das Thema Energiesicherheit plötzlich wieder in den Vordergrund gerückt. "Man hat erkannt, dass bei allen Bemühungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, regenerative Energieformen zu forcieren, diese einfach noch nicht ausreichen, um Energiesicherheit zu gewährleisten, um die Haushalte mit Wärme und Strom zu versorgen und um die Industrie am Laufen zu halten."