Die Fusion des gemeinsamen Petrochemiegeschäfts der österreichischen OMV und der staatlichen Ölgesellschaft Adnoc aus Abu Dhabi ist Insidern zufolge praktisch unter Dach und Fach. Wie zwei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten, steht die Vereinbarung über den Zusammenschluss von Borealis und der börsennotierten Borouge kurz vor dem Abschluss und könnte noch am Donnerstag verkündet werden.

An Borealis ist die OMV mit 75 Prozent und die Adnoc mit 25 Prozent beteiligt, an Borouge hält die Adnoc 54 Prozent und die Borealis 36 Prozent. Das entstehende Unternehmen hätte einen Wert von rund 30 Milliarden Dollar, so einer der Insider. Zu den Informationen wollten sich weder Adnoc noch OMV äußern.

