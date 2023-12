Die OMV sieht Kreislaufwirtschaft als Lösung für die Energietransformation. Sie bietet einen alternativen Ansatz zur linearen "Make-Use-Dispose"-Wirtschaft, und wird das Geschäft so umgestalten, dass bis 2050 eine Netto-Nullbilanz in den Bereichen Scope 1, 2 und 3 Emissionen erreicht wird.



Die OMV investiert dazu in Partnerschaften, um Technologien zu entwickeln, weiterzuentwickeln und zu skalieren, um so zu einem führenden Anbieter von nachhaltigen Energielösungen zu werden. Das Ziel der Initiative von OMV und der Stanford University liegt in der Steigerung der Effizienz erneuerbarer Energien. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die nahtlose Integration von Untergrund Lagerstätten in das bestehende Energiesystem gelegt. Bereits im ersten Jahr dieser Partnerschaft ist es gelungen, eine innovative KI zu entwickeln, die signifikante Verbesserungen in der Effizienz der erneuerbaren Energiegewinnung erzielt.