Zehn Bohrlöcher, drei Unterwasser-Fördersysteme und die dazugehörigen Pipelines, eine Offshore-Plattform, die Hauptgasleitung in die Stadt Tuzla östlich von Bukarest sowie eine Gasmessstation sind die Infrastruktur für die Erschließung der beiden Erdgasfelder Domino und Pelican South.

Greenpeace und Attac äußerten heute Kritik. Laut Greenpeace bedroht das Projekt die Artenvielfalt im Schwarzen Meer und heizt die Klimakrise an. "Während die Klimakrise eskaliert, investiert die OMV Milliarden in ein fossiles Verbrechen, das mindestens so viele Treibhausgase verursachen wird wie ganz Österreich in zweieinhalb Jahren. Statt weiter fossile Projekte zu finanzieren, wäre die OMV besser beraten, mit dem Geld den eigenen Betrieb auf einen klimaneutralen und kreislaufwirtschaftlichen Kurs zu bringen", so Greenpeace-Klimaexperte Marc Dengler.

Einen Projektstopp fordert auch Attac. "Die 5,2 Milliarden Euro Nettogewinn 2022, die von Verbraucher*innen in die Taschen der OMV flossen, werden also nicht in Projekte für Erneuerbare Energien investiert, wie so oft behauptet", kritisiert Max Hollweg von Attac Österreich und rechnet vor: Die gesamten Investitionen in Windenergie in Österreich beliefen sich 2022 auf 480 Mio. Euro.