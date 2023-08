Covestro müsse die Übernahmepläne Adnocs, der auch Anteile an der österreichischen OMV hält, ernst nehmen und in formelle Gespräche einsteigen, sagte Arne Rautenberg, Fondsmanager des Covestro-Anteilseigners Union Investment. Dies müsse bald geschehen.



Denn so würden Spekulationen und Unsicherheiten an den Märkten die Nahrung genommen, so Rautenberg. Es müsse einen konstruktiven Dialog mit Blick auf Preis, Standorte und Arbeitsplätze geben. Ein zweiter Anteilseigner, der anonym bleiben wollte, warnte, offene Fragen um eine mögliche Übernahme könnten die Covestro-Aktie negativ beeinflussen. Covestro lehnte eine Stellungnahme ab.



Adnoc hatte im Juni zunächst 55 Euro je Covestro-Aktie geboten. Im Juli hatte der Staatskonzern sein informelles Angebot dann Insidern zufolge auf 57 Euro je Aktie erhöht. Insidern zufolge hatte Adnoc Mitte August Covestro signalisiert, dass der Ölkonzern ein schriftliches Offert von 60 Euro je Aktie vorlegen könnte. Covestro würde damit an der Börse mit knapp 11,6 Mrd. Euro bewertet.



Rautenberg sagte, Covestro könnte aber einen höheren Preis anstreben. Die Tatsache, dass Covestro-Aktien zuletzt bei rund 47 Euro gehandelt wurden, zeige, dass der Markt skeptisch mit Blick darauf sei, dass letztlich doch eine Übernahme über die Bühne gehen werde. Insidern zufolge sprechen die beiden Konzerne bisher nur hinter den Kulissen.

Zusammen mit einer weiteren Erhöhung des Kaufpreises will der Staatskonzern aus den Emiraten die Deutschen so zu offiziellen Verhandlungen bewegen.



Der arabische Ölkonzern Adnoc verstärke sein Werben für eine Übernahme des deutschen Kunststoffherstellers, schreibt das Handelsblatt. Adnoc biete sich dem Konzern als „verlässlicher Partner“ für die Finanzierung von Investitionen und für die mittelfristige Lieferung von grünem Wasserstoff als Energieträger an. Das bestätigten mehrere mit der Situation vertraute Personen dem Handelsblatt. In dem aktuellen Übernahmevorschlag werde Covestro zudem Eigenständigkeit zugesichert.



Adnoc-Chef Sultan al-Jaber leitet den Vorstoß des Unternehmens in neue Energien, kohlenstoffarme Brennstoffe wie Ammoniak und Wasserstoff sowie Flüssigerdgas und Chemikalien. Eine Übernahme von Covestro würde dem Ölkonzern, der auch Raffinerieprodukte und petrochemische Erzeugnisse herstellt, Zugang zu fortschrittlicheren Materialien verschaffen, die in Elektrofahrzeugen, Wärmedämmung für Gebäude sowie Beschichtungen, Klebstoffen und technischen Kunststoffen zum Einsatz kommen. (APA/red)