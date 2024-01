Das Jahr 2023 markiert einen Wendepunkt auf dem heimischen Automarkt: Erstmals machten Fahrzeuge mit Hybrid- und reinem Elektroantrieb fast die Hälfte der Neuzulassungen aus. "Die Zukunft beim Pkw ist elektrisch", meinte daher heute auch der Sprecher der Automobilimporteure, Günther Kerle. Und Peter Laimer, Kfz-Experte der Statistik Austria, ergänzt: "Die Alternativen haben die Pkw-Zulassungen gerettet." Insgesamt wurden im Vorjahr 239.150 Pkw neu zum Verkehr zugelassen. Das ist ein Plus von elf Prozent gegenüber 2022.

47.621 der neuzugelassenen Pkw waren reine Elektroautos, knapp 39.000 davon wurden auf Firmen zugelassen. Gegenüber 2022 entspricht dies einem Zuwachs von 39,4 Prozent oder 13.456 Pkw. Damit wurden erstmals mehr Elektro-Pkw als Diesel-Pkw neu zugelassen. Ein deutliches Plus gab es auch bei den Neuzulassungen von Pkw mit Hybridantrieb (Benzin-Hybrid: 52.967 und plus 30,1 Prozent bzw. plus 12.263 Pkw; Diesel-Hybrid: 14.619 und plus 8,9 Prozent bzw. plus 1.197 Pkw).

