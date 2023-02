Vor allem bei Einkauf und Logistik erhofft sich Bruch laut früheren Angaben bei einer vollständigen Integration von Siemens Gamesa jährliche Synergien von rund 300 Millionen Euro. „Eine Integration erlaubt uns, auf eine gemeinsame Infrastruktur zuzugreifen“, sagte er im Mai. Zudem sei es so leichter, eigene Leute oder sonstige Unterstützung zu schicken.

Erst kürzlich hatte Siemens Energy Jochen Eickholt als Vorstandschef bei Siemens Gamesa eingesetzt. Dieser hatte sich im Siemens-Konzern einen Ruf als erfolgreicher Sanierer erarbeitet. Unter seiner Leitung wurden mehrere Manager ausgetauscht und die Streichung von 2900 Stellen angekündigt.

"Solch eine Entscheidung zu treffen, ist nie einfach", sagte Eickholt. "Aber jetzt ist es an der Zeit, entschiedene und notwendige Maßnahmen zu treffen, um die Wende zu schaffen und eine nachhaltige Zukunft zu sichern." Siemens Gamesa müsse stärker und wettbewerbsfähiger werden. Die Branche leidet unter steigenden Kosten unter anderem für Stahl und Logistik, die bisher nicht auf die Kunden abgewälzt werden können.

Siemens Games ist der Hoffnungsträger für den Siemens-Kontern für die Herstellung von Gas- und Dampfturbinen, leidet aber seit Jahren unter Verlusten, falschen Gewinnprognosen und Negativ-Schlagzeilen. Auch bei den neuen 5.X-Windturbinen gibt es große Probleme. Zehn bis 15 verlustbringende Projekte mit der Onshore-Plattform dürften das Sorgenkind von Siemens Energy aber noch bis ins Jahr 2024 belasten, räumte Eickholt in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters ein. Bis Jahresende will Eickholt das 5.X-Projekt stabilisieren. Siemens Gamesa ist der weltgrößte Hersteller von Windanlagen auf hoher See (Offshore). Die 5.X-Plattform sollte das spanische Unternehmen auch im Onshore-Geschäft voranbringen.