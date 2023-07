Die mögliche Bewertung sowie die Eigentümerstruktur sind laut Insidern noch Gegenstand von Gesprächen. Diese könnten in den kommenden Wochen in formelle Fusionsverhandlungen münden. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gespräche, die zwischenzeitlich unterbrochen wurden. Auch jetzt könne es zu Verzögerungen oder einem Abbruch kommen.

Die Wiener Borealis gehört zu 75 Prozent der OMV, den Rest hält die staatliche Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC). Die ebenfalls börsennotierte Borouge aus Abu Dhabi ist ihrerseits ein Joint Venture von ADNOC und Borealis und hat einen Marktwert von 22 Milliarden Dollar. Bei Borealis diskutieren die beiden Parteien über eine mögliche Bewertung von 10 Milliarden Dollar.

Gegenstand der Gespräche sei derzeit, ob Abu Dhabi und OMV jeweils den gleichen Anteil an dem fusionierten Unternehmen halten sollen, sagten die Personen. Beide Unternehmen könnten aber auch jeweils weniger als 50 Prozent halten und den Rest an die Börse bringen. ADNOC könnte am Ende auch einen etwas größeren Anteil als OMV erhalten. Die OMV ziehe zudem einen Sitz in Europa vor, wo sie die meisten Geschäfte tätige, auch wenn das neue Unternehmen in Abu Dhabi gelistet werde. Auch ADNOC wollte die Informationen nicht kommentieren. Die OMV-Aktie stieg am Nachmittag um sieben Prozent.

Wachsen will die OMV vor allem im Chemiebereich. "Für diese Wachstumsambitionen ist die Borealis heute und wird weiterhin eine tragende Säule sein", so OMV-Chef Alfred Stern Ende Mai. Ein ganz wichtiges Wachstumsprojekt sei auch das Kunststoff-Joint-Venture Borouge, das die OMV mit der staatlichen Ölgesellschaft AbuDhabi National Oil Company (ADNOC) hat.

Die nächste Ausbaustufe, Borouge 4, soll 2025 in Betrieb gehen. "Natürlich wollen wir diese sehr erfolgreiche Partnerschaft, dieses Wachstum, das wir gemeinsam gemacht haben, weiter ausbauen."