Die von der EU-Kommission geplanten Strafzölle auf Elektroautos aus China könnten laut einem Experten auch die Käufer treffen: Ferdinand Dudenhöffer, Leiter des privaten CAR-Instituts, berichtet, dass bereits jetzt etwa 14 Prozent der in Deutschland verkauften Elektroautos aus China stammen. In den ersten vier Monaten dieses Jahres wurden rund 15.000 der 111.000 in Deutschland zugelassenen Elektroautos in China hergestellt. Darunter befinden sich nicht nur chinesische Marken, sondern auch Fahrzeuge europäischer Hersteller wie der Dacia Spring, das aktuell günstigste Elektroauto auf dem europäischen Markt. Auch Smarts und Teile der Tesla-Produktion werden in China gefertigt.

>>> Günstige E-Autos aus China: "Chinesen wollen keine Billigheimer sein"

Dudenhöffer prognostiziert, dass in naher Zukunft etwa 25 Prozent der in Europa verkauften Autos in China montiert werden. Dies wird seiner Einschätzung nach durch neue Modelle von Renault und BMW-Mini sowie durch den geplanten Elektro-Kleinwagen von VW unterstützt, der ebenfalls in China produziert und verkauft werden soll. Hohe Zölle auf diese Autos könnten die Nachfrage senken und die vergleichsweise günstigen Modelle verteuern. Dudenhöffer betont, dass die Preisvorteile bereits jetzt die Effizienz der chinesischen Produktion widerspiegeln. Er sieht keine Hinweise auf unfaire Wettbewerbsvorteile durch staatliche Subventionen. Strafzölle gegen umweltfreundliche Produkte wären seiner Meinung nach ein großer Fehler, der das Klima zwischen den Handelspartnern vergiften und den wichtigen industriellen Austausch mit China behindern würde.