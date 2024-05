Bereits bestehende Zölle von 25 Prozent auf chinesische Elektroautos hielten diese Fahrzeuge vom US-Markt fern, anders als in Europa. Lael Brainard, Wirtschaftsberaterin von Präsident Biden, erklärte, dass chinesische Hersteller durch staatliche Subventionen in der Lage seien, preisgünstige Fahrzeuge anzubieten, die den Markt verzerrten. Sie wies darauf hin, dass die Exporte chinesischer Elektroautos im Jahr 2023 um 70 Prozent gestiegen seien, was die Investitionen in anderen Ländern gefährde. "Der Präsident wird das hier nicht zulassen", sagte Brainard. Tesla-Chef Elon Musk hatte zu Beginn des Jahres vor der Dominanz chinesischer Hersteller gewarnt, indem er sagte: "Wenn es keine Handelsschranken gibt, werden sie die meisten anderen Autofirmen in der Welt so ziemlich zerstören."

Die Handelsbeauftragte erinnerte daran, dass Biden in seiner Heimatstadt Scranton, Pennsylvania, gesehen habe, was geschieht, wenn die Produktion ins Ausland verlagert wird. Aus diesem Grund strebe er nach fairem Wettbewerb. Biden, der im November zur Wiederwahl antritt, hat während seiner Amtszeit Dutzende Milliarden in Branchen wie die Chipfertigung, Infrastruktur und Produktion investiert. Auch Bidens Vorgänger, Donald Trump, hatte bereits Importe aus China mit Zöllen belegt.