Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Weltwirtschaft nach Einschätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) im vergangenen Jahr stark belastet: Die Wirtschaftsleistung dürfte 2022 um "deutlich über" 1,6 Billionen Dollar (1,5 Billionen Euro) niedriger ausfallen, "als es hauptsächlich ohne die russische Invasion in der Ukraine der Fall gewesen wäre", heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Auch für 2023 wird mit hohen Verlusten gerechnet.

Der Krieg habe "zusätzliche Produktionsschocks für viele Unternehmen rund um den Globus" verursacht, denn zu den Beeinträchtigungen durch die Pandemie sei die Energiekrise hinzugekommen, teilte das IW mit. Zudem habe es Engpässe etwa bei der Getreideversorgung gegeben, und die Probleme bei der Energie- und Rohstoffversorgung hätten zu "hohen Kostenschocks" in der Produktion geführt.



Dies wiederum habe die Inflation in die Höhe getrieben und damit die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger geschwächt. Unternehmen hielten sich aufgrund der unsicheren Lage und der hohen Kosten mit Investitionen zurück.

Ausgehend von dieser Entwicklung hat das IW in einer Modellrechnung das Ausmaß der Produktionseinbußen abgeschätzt - auch wenn diese zum Teil auf die binnenwirtschaftliche Entwicklung in den USA und das Infektionsgeschehen in China zurückzuführen sind. Grundlage waren die jeweiligen Herbstprognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF). Anschließend wurden die Erwartungen mit der tatsächlichen Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) verglichen.

Das Ergebnis: Ohne den Krieg wäre die Wirtschaftsleistung um 1,6 Billionen Dollar höher ausgefallen. In diesem Jahr könnten die weltweiten Produktionsausfälle noch einmal rund eine Billion Dollar betragen - alles unter der Annahme, dass der Krieg in der Ukraine auch in diesem Jahr weitergeht.

Der Grund für die erwarteten geringeren Ausfälle im Jahr 2023 sei, dass "von einer Entspannung an den globalen Rohstoff- und Energiemärkten ausgegangen wird", heißt es in der Studie. Damit würde sich auch die kriegsbedingte Inflation zumindest wieder abschwächen.



Rund zwei Drittel der Produktionseinbußen im vergangenen Jahr entfielen auf die so genannten fortgeschrittenen Volkswirtschaften, ein Drittel auf die aufstrebenden Volkswirtschaften, zu denen auch die Entwicklungsländer zählen.