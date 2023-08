Dass Russland gleichzeitig einige Bestimmungen im österreichischen Abkommen und auch in den anderen Abkommen beibehalten will, sieht der Experte im Zusammenhang mit dem Schutz russischer Investoreninteressen: "Ich vermute, dass man sich damit vorbehalten will, Investoren aus Russland trotz Suspendierung des Abkommens vor einer ausländischen Doppelbesteuerung zu schützen", erklärte er. Denn in Russland gebe es seines Wissens keine Bestimmung, die bei Fehlen eines Doppelbesteuerungsabkommens eine Vermeidung der Doppelbesteuerung vorsehen würde. Im Gegensatz dazu könnten in Österreich nach der Bundesabgabenordnung entsprechende Anträge an das Bundesministerium für Finanzen gestellt werden.

>>> Doppelbesteuerung: Russlands Drohkulisse

Eine baldige Kündigung des österreichisch-russischen Doppelbesteuerungsabkommens hielt der Experte für möglich. Nicht nur Putin habe dies in seinem Dekret angeregt. Die formelle Kündigung des Abkommens, die derzeit formal frühestens mit 1. Jänner 2025 möglich wäre, könnte auch von Wien aus initiiert werden. Damit könnte auf die völkerrechtswidrige Suspendierung des Abkommens durch Russland rechtskonform reagiert werden. Die übrigen 37 vom Putin-Erlass betroffenen Staaten könnten analog vorgehen.