Der Zeitplan ist sportlich: Bis 2040 soll Erdgas in der Energieerzeugung in Wien vollständig von klimaneutralen Energieträgern abgelöst werden. Am Gelände des Kraftwerks Donaustadt wird deshalb aktuell eine der größten Gasturbinen Österreichs umgebaut. Noch heuer will das Konsortium aus Wien Energie, RheinEnergie, Siemens Energy und Verbund im Rahmen eines Betriebsversuchs erstmals Wasserstoff für die Energieerzeugung beimengen. Ein Versuch, der weltweit der erste dieser Art an einer kommerziell genutzten Gas-und-Dampfturbinen-Anlage in dieser Leistungsklasse ist. „Nur durch Reden löst sich die Klimakrise nicht", sagt Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung.

Der Wasserstoff-Betriebsversuch im Kraftwerk Donaustadt ist ein wichtiger Schritt für mehr Klimaschutz und Unabhängigkeit. Auch in Zukunft werde man Kraftwerke für die zuverlässige Energieversorgung in der Stadt benötigen. "Mit dem Betriebsversuch arbeiten wir gemeinsam an einem konkreten Lösungsansatz, wie wir diese Anlagen künftig klimaneutral betreiben können“, sagt Strebl.



Turbinen-Umbauarbeiten



Mit dem Versuch wollen die Kooperationspartner wichtige Erkenntnisse für die Umstellung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen auf grüne Quellen gewinnen. Der Umbau der Turbine war der erste Meilenstein des Projekts. Die Gasturbine selbst ist damit bereit für die Beimengung von Wasserstoff. Neben der Vorbereitung für die Wasserstoff-Beimengung konnte Wien Energie durch den Turbinenumbau bereits auch die Effizienz des Kraftwerks um insgesamt rund 23 Megawatt steigern.



Im Rahmen der Umbauarbeiten wurden unter anderem verbesserte Turbinenschaufeln, ein neues Verbrennungssystem, ein Heizgasanalysegerät und ein neues Kontrollsystem installiert. Auch die Brennkammer wurde optimiert und für den Betriebsversuch vorbereitet. Der Umbau der Gasturbine wurde von Siemens Energy durchgeführt.



„Dieses gemeinsame Projekt wird demonstrieren, dass es mit der Umrüstung bestehenden Gasturbinen künftig möglich ist, auch in vorhandenen, konventionellen Kraftwerken Wasserstoff, einen den wichtigsten Energieträger der Zukunft, einzusetzen", sagt Aleš Prešern, Geschäftsführer von Siemens Energy Austria. Von besonderer Bedeutung sei es, mit den Partnern diesen Versuch in einer Großstadt wie Wien durchzuführen. "Damit leistet man einen wichtigen Baustein zur Energiewende und steigender Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern“, sagt er.



Klimaschutz-Kooperation mit großen Auswirkungen



Wien Energie, RheinEnergie und VERBUND haben alle Siemens Energy-Gasturbinen vom Typ 4000F im Einsatz. In Gas- und Dampfturbinenkraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung können diese Anlagen rund um die Uhr Wärme und Strom erzeugen. Ihre Flexibilität wird auch in Zukunft dringend gebraucht: Die Turbinen können Tagesschwankungen und saisonale Produktionsunterschiede der erneuerbaren Stromerzeugung von Wind- und Sonnenenergie flexibel ausgleichen.