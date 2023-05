Käufer von Scania- und MAN-Lkw brauchen Geduld. Auch wenn sich die Engpässe bei Zulieferteilen entspannt hätten, müssten die Kunden je nach Land immer noch sechs bis zwölf Monate auf ihre Nutzfahrzeuge warten, räumte der Vorstandschef des Mutterkonzerns Traton, Christian Levin, am Dienstag vor Analysten ein. "Wir haben immer noch eine Unwucht in der Lieferkette."



Ziel sei aber eine Lieferzeit von maximal drei Monaten - schon allein, damit Traton besser einschätzen könne, wie sich der Markt tatsächlich entwickelt. Vor allem die Marke MAN hatte im vergangenen Jahr wegen des Krieges in der Ukraine massiv unter Lieferengpässen gelitten.



In den ersten drei Monaten 2023 ging der Auftragseingang für Nutzfahrzeuge von MAN, Scania, Navistar und Volkswagen - gemessen an den Stückzahlen - um 28 Prozent zurück. Das liegt nach Angaben des Vorstands aber auch daran, dass die VW-Tochter bei der Auftragsannahme auf die Bremse getreten ist. Der Auftragsbestand reiche für die Produktion eines ganzen Jahres, hieß es in einer Präsentation.



