Das „Power-to-Hydrogen-to-Power“-Projekt beim Maschinenbauer Innio in Jenbach ist in vollem Gang. Zwei Elektrolyseure mit einer Gesamtleistung von 2 MW sollen nun Ökostrom in grünen Wasserstoff (H2) umwandeln.

Im Rahmen der nachhaltigen Wasserstoff-Produktstrategie des Unternehmens werden alle neuen Jenbacher Anlagen bereits Wasserstoff produzieren. Ab 2025 wird voraussichtlich die gesamte Produktlinie der Motoren für den Betrieb mit 100 Prozent Wasserstoff ausgerollt. Innio strebt am Standort Jenbach Net Zero an.

Aufgestellt wird die 2-MW-Anlage in Containerbauweise auf dem Gelände des Achenseekraftwerks der Tiwag. Deren Tochtergesellschaft Tinext wird die notwendigen Verdichter- und Speicherterminals errichten. Der vor Ort erzeugte grüne Wasserstoff wird in einer Pipeline vom Verdichter- und Speicherterminal Tinext zur Hauptbetriebsstätte von Innio transportiert.



Insgesamt produzieren die beiden PEM-Elektrolyseure bis zu 900 Kilo grünen Wasserstoff pro Tag. Diese Menge reicht aus, um den H2-Motoren-Teststand zu betreiben. Damit kann der Unternehmenssitz zusätzlich zu Photovoltaik, Batterie und Wasserkraft auch mit Ökostrom und Ökowärme aus grünem Wasserstoff versorgt werden. In seinem Innio360 Energy Lab zeigt Innio, wie die Energietransformation eines Industriebetriebs funktioniert.