In ihrem Vortrag in der Denkwerkstatt St. Lambrecht in Wien spricht Coudenhove-Kalergi auch von einer fehlenden Dialogbereitschaft mit der Wirtschaft. Und das, obwohl ein ganzer Wust an Regulierungen für Nachhaltigkeit auf die Betriebe zukäme.



Für die Unternehmen selbst habe sich Nachhaltigkeit „zu einem Muss-Thema entwickelt“, so Coudenhove-Kalergi. Denn die nachhaltige Produktion beeinflusse mittlerweile direkt das Geschäft. Was die politische Schiene betrifft, so würden allerdings Argumente der Wirtschaft bisher „weitgehend ignoriert“.



„Die Mutter ist der Green Deal“, den sich die Europäische Union zum Erreichen von Klimaneutralität verordnet hat, fasst Coudenhove-Kalergi zusammen. „Herzstück“ sei dabei, den Finanzsektor als Hebel zu nützen. EU-Kommission und Parlament seien jedenfalls von Nachhaltigkeit „stark beseelt“. Deswegen gebe es die starken Bemühungen, die Rahmenbedingungen mit einer Reihe von Maßnahmen zu regeln.