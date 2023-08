Für Ende 2023 kündigte die Geschäftsführung die Inbetriebnahme eines neuen Labors für Festkörperbatterien an. Auch ein Großraum-Robotik-Labor am Standort Seibersdorf sei im Aufbau.



Das AIT könne - bei aller Breite in der Forschung - nicht alles und sei daher auf dem Weg zur Exzellenz auf Fokussierung angewiesen. Anders als die Universitäten sehe man sich aber in der Position, mit der aufgebauten Grundlagenforschung "bewusst in Richtung Anwendung" zu marschieren. Mit langfristigen Karrieremöglichkeiten, Schnelligkeit in der Projektabwicklung und großen Infrastrukturprojekten könne man punkten, so Aufsichtsratsvorsitzender Schwab.

Als "Herzensthema" sieht Bach auch ein verbessertes Gender- und Diversitätsmanagement am AIT: "Wir müssen mehr Frauen ins AIT bringen und letztlich auch in Führungspositionen." Ziel müsse es sein, sich bei der Rekrutierung Zeit zu nehmen und einen Frauenanteil von 50 Prozent auf der Short- und Longlist der Kandidatinnen und Kandidaten zu haben - und trotz aller Schwierigkeiten die Auswahlkommissionen weiblicher zu besetzen. Frauen müssen in ihrer Sichtbarkeit und in ihrem Bestreben, Chancen zu ergreifen, unterstützt werden.



Mit der neuen Dreierstruktur der Geschäftsführung sieht Bach eine "neue Kultur eines shared leadership am AIT" beginnen. Die Geschäftsführung folgt auf Wolfgang Knoll und Anton Plimon, die das AIT seit 2008 als wissenschaftlicher bzw. kaufmännischer Geschäftsführer geleitet haben.