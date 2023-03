Host des zweiten Deep Dive-Talks: Andreas Pfleger, Head of Market Unit bei Zühlke Österreich. In seiner Session ging es um die Möglichkeiten datengetriebener CO2 Reduktion in der Industrie und die - nicht unwesentliche - Rolle von Daten für die Überwachung und Verringerung von CO2-Emissionen.

Foto: Matthias Heschl