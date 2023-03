Als "Sprecherin der Geschäftsführung" übernimmt die 57-jährige Physikerin Brigitte Bach die Verantwortung für die strategische Positionierung das AIT, die Außenbeziehungen und das Produktportfolio. Sie war bereits von 1999 bis 2018 maßgeblich am Aufbau der Energieforschung am AIT beteiligt, wohin sie nun nach Stationen bei der Wien Energie und der Salzburg AG zurückkehrt.

Der 55-jährige Regelungstechniker Andreas Kugi soll als "Geschäftsführer Wissenschaftliche Exzellenz" das wissenschaftliche Profil in den Forschungsschwerpunkten des AIT gestalten. Er ist Vorstand des Instituts für Automatisierungs- und Regelungstechnik und Professor für komplexe dynamische Systeme an der Technischen Universität (TU) Wien und leitet seit 2017 das Center for Vision, Automation & Control am AIT.

