Bei Thales etwa - Boyer leitet die Österreich-Dependance des französischen Konzerns - müssten jährlich rund 20 Prozent der rund 450 Stellen nachbesetzt werden, sagte Boyer. Das sei aber nicht das Ergebnis von Fluktuation, sondern des Wachstums der Branche und der Pensionierungswelle der geburtenstarken Jahrgänge mit guter Ausbildung, so Boyer.

Angesprochen auf Lieferverzögerungen - die ÖBB wartet auf Rail- und Nightjets von Siemens, die im deutschen Krefeld endgefertigt werden - meinte Boyer, dass man daran die "extrem gute Auftragslage" in der Branche erkennen könne. Zu der starken Situation mit teilweise fehlendem Personal käme die anhaltende Ressourcen- und Lieferkettenproblematik. Für wartende Unternehmen führe dies leider zu Problemen, dass mancherorts nicht mehr geliefert werden könne. Grundsätzlich sei es aber "positiv, dass die Bahn sehr stark ausgebaut wird, nicht nur in Österreich, sondern auch in vielen anderen Ländern".

Die Branche sei sehr innovativ, betont der Verbandspräsident. "Gerade im sogenannten MINT-Bereich werden Mitarbeiter intensivst gebraucht." Die hohe Innovationskraft der Branche wird laut Studie besonders deutlich, wenn man sie mit der allgemeinen Forschungsquote in Österreich vergleicht: Mit knapp 25,7 Prozent ist die Quote im Fahrzeugbau mehr als achtmal so hoch wie die allgemeine.