Seit der Übernahme von Bombardier Transportation durch Alstom im Januar 2021 (als auch das Wiener Werk für Straßen- und Stadtbahnen in den Konzern integriert wurde) ist Alstom nach dem chinesischen Schienenfahrzeughersteller CRRC das zweitgrößte Unternehmen der Bahntechnik weltweit. Und der Konzern wächst - derzeit vor allem durch das Europageschäft: Von Oktober bis Dezember kletterten die Erlöse um 8 Prozent auf 4,22 Mrd. Euro, die Aufträge stiegen um 13 Prozent auf 5,15 Mrd. Euro, wobei die meisten aus Europa kamen.

Obwohl die Coronapandemie und der Krieg in der Ukraine die Kosten in die Höhe getrieben und die Probleme in der Lieferkette verschärften, steigerte Alstom den Umsatz aufgrund eines Zuwachses bei den Aufträgen. Alstom hat einen Standort in Wien mit rund 750 Mitarbeitern. Wien ist weltweites Kompetenzzentrum für Straßen- und Stadtbahnen, jährlich werden hier bis zu 100 Straßen- und Stadtbahnen hergestellt.

Zuletzt suchte der Alstom-Konzern in Wien 100 Mitarbeiter - und tat sich schwer, die Lücken zu füllen. Zuletzt gab es Überlegungen, einen "Schattenstandort" irgendwo auf der Welt zu errichten. Produziert wird in erster Linie für öffentliche Kunden wie die Wiener Linien. "Um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, brauchen wir viele qualifizierte Mitarbeiter. Wenn wir diese hier nicht finden, müssen wir zur Not anderswo suchen" heisst es aus dem Unternehmen.