Halbleiter-Komponenten stehen am Anfang der meisten wichtigen strategischen Wertschöpfungsketten und gelten somit als Eckpfeiler für Innovation und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Österreich und Europa. Die geopolitische Realität deutet auf eine Re-Fokussierung der regionalen/lokalen Halbleiter-Ökosysteme zur Reduzierung starker Abhängigkeiten hin.

Etwa zwei Drittel der weltweiten Fertigungskapazitäten für Chips und Prozessoren sind derzeit in Taiwan konzentriert, heißt es im Rahmen des Chip-Gipfels. Zu einem ähnlich hohen Anteil kommt Julia Hess, Expertin des Think Tanks "Stiftung Neue Verantwortung": Taiwan ist durch TSMC (Halbleiterproduzent, Anm.) das mit Abstand wichtigste Land für sogenannte Cutting-Edge Chips, also die modernsten Halbleiter, die es aktuell auf dem globalen Markt gibt."



Den Marktanteil Taiwans in diesem Bereich beziffert Hess mit 90 Prozent. Die modernen Halbleiterprodukte werden beispielsweise in Mobiltelefonen, Rechnern aber auch im Bereich der künstlichen Intelligenz oder des autonomen Fahrens gebraucht.



Darüber hinaus produziere Taiwan aber auch größere Chips, wie sie zum Beispiel in der Automobilbranche oder in der Industrie verwendet werden. Nimmt man alle Halbleiter-Kategorien zusammen, produziere Taiwan jeden zweiten Chip auf der Welt, so Hess.

Die Spezialisierung und Monopolisierung haben in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Es gebe immer weniger Chiphersteller, die wie Samsung oder Intel vom Design über die Produktion bis zur Vermarktung der Chips alle Bereiche übernehmen (sogenannte Integrated Device Manufacturers (IDMs)), "weil die Unternehmen eben gemerkt haben, dass wenn sie mit diesem Innovationsdruck mithalten wollen und irgendwie ökonomisch dabei bleiben wollen, dass es dann nur sinnvoll ist sich auf eine Art Maschine, auf einen Produktionsschritt zu konzentrieren", erklärt Hess.



Der auch in Österreich aktive deutsche Chipkonzern Infineon produziert nach eigenen Angaben 70 Prozent seiner Produkte selbst. "Andere Produkte lagern wir weltweit an verschiedene Auftragsfertiger aus."